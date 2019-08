Final da Volta a Portugal em bicicleta condiciona trânsito e estacionamento no Porto

A final da Volta a Portugal em bicicleta, cujos vencedores serão consagrados na Avenida dos Aliados, no Porto, vai causar entre sábado e domingo condicionamentos no trânsito e estacionamento, adiantou hoje a câmara local.

"De forma a assegurar as melhores condições de segurança para os atletas e profissionais envolvidos, bem como para o público, assim como proporcionar um espetáculo ao nível do pretendido e garantir mobilidade de pessoas e veículos, a Câmara do Porto preparou um conjunto de medidas de condicionamento à circulação e ao estacionamento", avançou o gabinete de comunicação da autarquia, em comunicado.

Devidamente sinalizados nos locais, a câmara esclareceu que os condicionamentos vão ser feitos de forma faseada, começando a partir das 22:00 de sábado e terminando à mesma hora de domingo.

Dado esses serem essencialmente feitos na zona central da cidade, a autarquia aconselha as pessoas a optarem pelos transportes públicos para melhor chegaram à baixa do Porto e apreciarem com "maior comodidade e segurança" a prova.

"Todos os condicionamentos de trânsito estão sujeitos a acompanhamento policial, podendo ser antecipados ou adiados, alargados ou reduzidos, consoante indicação das autoridades policiais", lê-se numa informação anexa ao comunicado.

Para fornecer informação pormenorizada, a câmara tem à disposição do público a partir desta segunda-feira, a par dos meios disponibilizados pelo Gabinete do Munícipe, uma linha telefónica de apoio (936 780 184) e um e-mail ([email protected]).

A linha de apoio telefónico funcionará de segunda a sábado das 9:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 e, no domingo, das 07:00 às 22:00.

Por seu lado, a linha de apoio por e-mail funcionará entre hoje e segunda-feira.

As cidades de Vila Nova de Gaia e do Porto acolhem no domingo a etapa final da 81.ª edição da Volta a Portugal em Bicicleta, num contrarrelógio individual de 19,5 quilómetros que terminará na Avenida dos Aliados, palco da consagração dos vencedores.

Lusa