Marchesín nos convocados do FC Porto para visita ao Krasnodar

O guarda-redes argentino Agustín Marchesín integrou esta segunda-feira a lista de convocados do FC Porto para a visita ao Krasnodar, na quarta-feira, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol.

O antigo guarda-redes do América foi oficializado no sábado como jogador dos 'dragões' e já é opção para o treinador Sérgo Conceição, que leva para a Rússia uma comitiva com 23 jogadores.

Além de Marchesín, estão na lista de convocados os reforços Saravia, Luis Díaz, Nakajima e Zé Luís, assim como os jovens Tomás Esteves, Romário Baró e Fábio Silva.

Lesionados, o guarda-redes Diogo Costa e o médio Loum ficaram de fora das escolhas de Sérgio Conceição, que fará na terça-feira, às 15:45 a antevisão do encontro já na Rússia, com os 'dragões' a treinarem às 16:00 no estádio do Krasnodar.

O FC Porto defronta o Krasnodar na quarta-feira, às 18:00, numa partida que será arbitrada pelo alemão Tobias Stieler.

Lista dos 23 convocados:

- Guarda-redes: Marchesín, Vaná e Mbaye.

- Defesas: Tomás Esteves, Pepe, Marcano, Alex Telles, Manafá, Mbemba, Osorio e Saravia.

- Médios: Bruno Costa, Romário Baró, Danilo, Otávio e Sérgio Oliveira.

- Avançados: Luis Díaz, Nakajima, Marega, Tecatito Corona, Zé Luís, Soares e Fábio Silva.

Lusa