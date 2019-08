Sporting de Braga em vias de garantir avançado Galeno

O avançado brasileiro Galeno, do FC Porto, deverá ser o próximo reforço do Sporting de Braga, informou esta segunda-feira o clube minhoto da I Liga de futebol.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD bracarense doz que "estão em curso negociações" com a SAD do FC Porto "para a transferência a título definitivo" de Galeno, sendo que, "de momento não estão definidos os valores ou encargos conexos com a transferência".

Galeno, de 21 anos, jogou na época passada no Rio Ave por empréstimo do FC Porto, clube a que chegou em 2016/17 para alinhar na equipa B.

No ano seguinte, dividiu a temporada entre as equipas principal e secundária dos 'dragões', antes de ser emprestado ao Portimonense.

Lusa