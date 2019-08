Vitória de Guimarães bate Feirense a jogar com 10 e continua na Taça da Liga

O Vitória de Guimarães marcou um golo e aguentou depois 80 minutos em inferioridade numérica, para vencer no terreno do Feirense, por 1-0, e qualificar-se para a fase de grupos da Taça da Liga de futebol.

No Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira, o golo do triunfo foi apontado por Bondarenko, aos 10 minutos, momentos antes de a equipa de Ivo Vieira ficar com menos uma unidade, devido à expulsão de Rochinha.

O Vitória de Guimarães teve uma entrada acutilante na partida, mas seria o Feirense a criar a primeira ocasião de perigo, num remate cruzado de João Tavares que parou nas mãos do guarda-redes Douglas, aos 08 minutos.

Pouco depois, a equipa de Ivo Vieira inaugurou o marcador na sequência de um canto, com Bondarenko a surgir à entrada da pequena área e a cabecear para o fundo da baliza à guarda de Caio Secco (10).

Em vantagem, o Vitória de Guimarães acabou por ficar reduzido a dez unidades, após expulsão de Rochinha, que teve uma entrada dura sobre Ruca, aos 13 minutos. Apesar disso, os vimaranenses dominaram toda a primeira parte, e André Almeida quase ampliou o marcador na cobrança de um livre direto (38).

Na segunda parte, o Feirense foi mais audaz nos minutos iniciais e esteve perto do empate, quando Nsor falhou já dentro da pequena área, após cruzamento de João Tavares (49).

O Vitória de Guimarães acabou por controlar a pressão do Feirense, mas seria novamente a equipa de Filipe Martins a criar perigo, quando João Tavares surgiu isolado na área e atirou ao lado da baliza de Douglas, aos 65 minutos.

A resposta dos vimaranenses surgiu pouco depois, num lance de contra-ataque, em que Davidson, num remate de longa distância, obrigou Caio Secco à defesa da noite (71).

Nos minutos finais da partida, o Feirense, despromovido na época passada à II Liga, continuou a pressionar, mas o Vitória de Guimarães controlou as investidas da equipa de Filipe Martins, garantindo o apuramento para a fase de grupos da Taça da Liga.

Lusa