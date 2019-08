Daniel Alves recebido em euforia pelos adeptos do São Paulo

Centenas de pessoas marcaram presença no aeroporto de São Paulo, no Brasil, para dar as boas-vindas ao jogador em clima de festa.

O lateral direito chegou ao clube brasileiro a custo zero e assinou um contrato até dezembro de 2022.

Daniel Alves chega a uma nova equipa, depois de representar clubes como o Barcelona, a Juventus e o Paris Saint-Germain.