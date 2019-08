Rooney vai regressar a Inglaterra para jogar no Derby County

Wayne Rooney assinou um contrato de uma temporada e meia com o Derby County, anunciou hoje o clube do segundo escalão do futebol inglês, no qual o avançado será também treinador adjunto.

O internacional inglês vai juntar-se ao Derby County apenas em janeiro de 2020, após o final da liga norte-americana de futebol, na qual representa o DC United.

Rooney, de 33 anos, vai assim voltar a Inglaterra depois de duas épocas no DC United, ao qual chegou vindo do Everton, clube no qual se formou e ao qual regressou em 2017/18, após 13 temporadas no Manchester United.

"Estou ansioso por me juntar ao [treinador] Phillip Cocu, à sua equipa técnica e à equipa principal desde o início de janeiro. Tenho a certeza que posso dar uma grande contribuição e não posso esperar para conhecer toda a gente, especialmente os adeptos", disse Rooney.

Lusa