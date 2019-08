Braga vence com clareza Sturm Graz na Champions feminina

O Sporting de Braga venceu esta quarta-feira as austríacas do Sturm Graz por 2-0, no primeiro jogo do Grupo 7 de qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol feminino, em Riga.

Vanessa Marques, aos 37 minutos, e Shade Pratt, aos 77, marcaram os golos das portuguesas, que entram assim da melhor maneira neste apuramento, todo ele jogado em Riga, que as pode levar pela primeira vez à fase final da 'Champions' feminina.

As campeãs nacionais foram muito superiores às austríacas, que não criaram uma ocasião clara para marcar em todo o jogo, e o resultado peca por escasso, tal foi o domínio e as oportunidades desperdiçadas.

A primeira parte só 'deu' Sporting de Braga, mais experiente - as centrais contrárias têm apenas 16 anos - e mais forte fisicamente que a austríaca.

O jogo desenrolou-se praticamente sempre no meio-campo ofensivo das minhotas, que foram colecionando lances de perigo, com destaque para Keane (09 e 12 minutos).

O golo surgiu como corolário lógico dessa superioridade, com Vanessa Marques a cabecear após um canto cobrado da esquerda por Ágata Filipa (37).

Ainda antes do intervalo, o Sporting de Braga podia ter aumentado a vantagem, mas Dolores falhou o desvio de cabeça (41) e Keane rematou forte, mas à figura da guardiã contrária (45+1).

Na segunda metade, a toada do jogo manteve-se, com o Sturm Graz apenas ligeiramente mais 'atrevido', mas foi o Braga a estar muito perto de voltar a marcar.

Daniuska rematou com força de muito longe à barra, a bola embateu no chão e, com o efeito que levava, voltou a embater na trave da equipa austríaca (64).

Aos 77 minutos, chegou o segundo golo das 'arsenalistas' com Shade Pratt, que entrou no segundo tempo, a concluir uma bela jogada individual.

Aos 90 minutos, uma defesa austríaca impediu sobre a linha de baliza novo golo a Vanessa Marques, num lance semelhante ao primeiro tento.

O Sporting de Braga volta a jogar no sábado (16:00), diante do Apollon Limassol, que hoje à tarde defronta a equipa da casa, o Rigas FS, e tem o último jogo na terça-feira (13 de agosto), diante do Rigas FS.

Lusa