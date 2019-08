Não há acordo entre Sporting e Tottenham por Bruno Fernandes

Em cima da mesa esteve uma proposta do Tottenham que podia chegar aos 70 milhões de euros. No entanto, não houve entendimento entre o empresário e a SAD do Sporting.

Da parte do jogador, Bruno Fernandes já aceitou as condições do Tottenham, tendo uma proposta por cinco épocas.

Oficialmente, o Sporting confirma apenas que houve reunião entre o empresário, Hugo Viana e Frederico Varandas, mas que não há desenvolvimentos em relação aos últimos dias.

Também o Manchester United está na corrida pela aquisição do médio português.

Recorde-se que o mercado de transferências em Inglaterra fecha quinta-feira às 17h00.