"Foi duro, ninguém quer perder da forma como foi"

O guarda-redes brasileiro Renan afirmou hoje que a união do plantel da equipa de futebol do Sporting vai fazer superar a goleada sofrida com o Benfica (5-0), no domingo, em jogo da Supertaça Cândido Oliveira. Renan não respondeu a questões relacionadas com Bruno Fernandes. O jogador lamentou o recente resultado da equipa mas garantiu, no entanto, que a equipa está preparada para o arranque do campeonato.

Bruno Fernandes esteve no treino desta manhã do Sporting. O jogador apresentou-se em Alcochete depois de dois dias de folga.

O médio continua na órbita do Tottenham. Para já não há desenvolvimentos em relação à proposta ontem apresentada à SAD do Sporting.

De resto, Marcel Keizer, no arranque da preparação para o jogo com o Marítimo, já pode contar com Rosier. O lateral direito treina sem limitações e já pode ser opção para o início do campeonato.

Rodrigo Battaglia está clinicamente apto. Faz agora um programa de recuperação física. Esta manhã, no treino em Alcochete, fez ginásio e trabalho específico no relvado.

Ristovski continua a recuperar de lesão no calcanhar esquerdo e concilia trabalho de ginásio com relvado. Jovane Cabral faz tratamento.

O Sporting volta aos treinos amanhã. O jogo com o Marítimo está marcado para domingo, às 18h30, no Funchal.