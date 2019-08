João Cancelo quer ser o melhor lateral direito do mundo

Na conferência de apresentação no Manchester City, João Cancelo afirmou que quer ser o melhor lateral direito do mundo "e isso só é possível se jogar com os melhores".

O português de 25 anos trocou a Juventus pelo campeão de Inglaterra e vai ter de lutar por um lugar no 11 de Pep Guardiola.