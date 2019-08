Ex-atleta olímpico norte-americano acusado de tentativa de homicídio

Michael Barisone, membro da equipa de hipismo americana dos Jogos Olímpicos de 2008 em Beijing, foi acusado de tentativa de homícido, depois de uma mulher ter sofrido "várias lesões por disparo" na sua quinta de treino, na quarta-feira à tarde.

De acordo com a BBC, o ex-atleta não comentou ainda a situação. Michael e outro homem que estava no local ficaram com ferimentos, que não resultaram dos tiros.

A identidade da vítima ainda não foi confirmada pela polícia, apenas foi avançado que a sua condição é estável, após ter sido submetida a cirurgia.

A polícia recebeu o alerta para os disparos por volta das 14h13 (hora local), e no local recuperou também uma arma.

O homem de 54 anos foi também acusado de posse de arma para fins ilegais.