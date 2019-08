João Benta vence etapa da Volta a Portugal e Jóni Brandão segue de amarelo

O português João Benta (Rádio Popular-Boavista) venceu esta sexta-feira a oitava etapa da Volta a Portugal em bicicleta, no alto de Santa Quitéria, em Felgueiras, onde Jóni Brandão foi segundo e defendeu a camisola amarela.

Um dia depois do triunfo do colega Luís Gomes no Larouco, João Benta foi o mais forte na subida final, completando os 158 quilómetros de percurso iniciado em Viana do Castelo em 3:49.18 horas, com um segundo de avanço sobre Jóni Brandão e João Rodrigues (W52-FC Porto), primeiro e segundo da geral, que continuam separados por apenas um segundo.

Quatro segundos depois do vencedor, em quarto e quinto, chegaram Frederico Figueiredo (Sporting-Tavira) e o espanhol Gustavo Veloso (W52-FC Porto), que mantém o terceiro lugar da geral, mas agora a 18 segundos de Jóni Brandão, para o qual perdeu a liderança na véspera.

No sábado, o pelotão enfrenta uma das etapas decisivas da 81.ª edição, com 133,5 quilómetros a ligar Fafe ao alto da Senhora da Graça, em Mondim de Basto, onde a meta coincide com contagem de montanha de primeira categoria (8,7 km a 7,4%). Antes, há ainda as subidas do alto da Barra (km 72,5) e do Barreiro (km 96), também de primeira categoria.

Lusa