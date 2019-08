Joelson Fernandes foi hoje chamado por Marcel Keizer para o treino desta sexta-feira

O jovem de 16 anos foi chamado para a preparação para o jogo do Sporting com o Marítimo.

Rodrigo battaglia e Ristovski continuam a fazer treino limitado. Jovane Cabral faz tratamento.

O Sporting volta a treinar amanhã de manhã.

No final do treino Marcel Keizer faz a antevisão da primeira jornada do campeonato.