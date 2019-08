Jogo da primeira jornada da Liga adiado para setembro

O jogo entre Rio Ave e Vitória de Guimarães, referente à primeira jornada do campeonato, foi esta sexta-feira adiado para setembro devido a um problema na bancada nascente do estádio da equipa vilacondense.

O encontro, que deveria realizar-se este domingo às 20h30, vai jogar-se a 8 de setembro, anunciou a Liga em comunicado.

"A Liga Portugal (...) realizou vistoria técnica ao Estádio do Rio Ave FC, tendo solicitado a obtenção de um parecer das condições estruturais da bancada nascente do recinto. (...) A Rio Ave Futebol Clube (...) solicitou ao Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP) uma avaliação estrutural à bancada nascente do Estádio do Rio Ave FC, construído em 1984.", pode ler-se na nota publicada no site oficial da Liga Portugal.

A avaliação concluiu que a "estrutura da bancada nascente levanta algumas dúvidas quanto à sua deterioração, sendo necessária uma melhor avaliação técnica complementar", refere a mesma nota.

Rio Ave e Vitória de Guimarães vão assim estrear-se no campeonato apenas na 2.ª jornada, com os vilacondenses a jogarem no terreno do Famalicão e os minhotos a receberem o Boavista.