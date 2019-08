José Fonte prolonga contrato com Lille até 30 de junho de 2021

O defesa central português José Fonte, de 35 anos, prolongou o seu contrato com o Lille por mais uma temporada, até 30 de junho de 2021, anunciou hoje o vice-campeão francês de futebol.



O internacional português José Fonte chegou aos 'dogues' no início da época passada, depois de ter alinhado nos chineses do Dalian Yifang.



Antes, o campeão da Europa em 2016 e vencedor da Liga das Nações em 2019 vestiu as camisolas de West Ham, Southampton, Crystal Palace, Estrela da Amadora, Paços de Ferreira e Vitória de Setúbal.



O Lille destaca o contributo de Fonte para a obtenção do estatuto de defesa menos batida da Ligue 1, com 33 golos sofridos, menos dois do que o campeão Paris Saint-Germain, além do seu profissionalismo exemplar.

Lusa