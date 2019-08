"Bis" de Kane em estreia vitoriosa do Tottenham

O Tottenham estreou-se este sábado na edição 2019/20 da Liga inglesa de futebol com um triunfo caseiro sobre o Aston Villa, por 3-1, com Harry Kane a bisar já perto do final da partida.

Em Londres, o Aston Villa, que está de regresso ao principal escalão, chegou à vantagem logo aos nove minutos, pelo escocês McGinn, e bem complicou a vida aos 'spurs', que só conseguiram dar a volta na segunda parte.

Na sua estreia em jogos oficiais pelo emblema londrino, o médio francês Ndombele refez a igualdade, aos 73 minutos, e Harry Kane resolveu a partida com dois remates certeiros, aos 86 e 90 minutos.



Lusa