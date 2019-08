Liverpool goleia recém-promovido Norwich na abertura da Liga Inglesa

O Liverpool goleou hoje o recém-promovido Norwich, por 4-1, no encontro de abertura da primeira Liga inglesa de futebol, em que o vice-campeão conseguiu garantir o triunfo na primeira parte.

No Estádio Anfield Road, os 'reds' de Jurgen Klopp bateram facilmente um adversário que pouco fez durante os 90 minutos, graças ao golo na própria baliza do central Hanley (07), após de um cruzamento de Origi, que fez o quarto do Liverpool já perto do intervalo (42).

Pelo meio, Salah e Van Dijk, aos 19 e 28, respetivamente, fizeram os restantes do atual campeão europeu, antes de o guardião Alisson Becker sair lesionado, aos 38, depois da cobrança de um pontapé de baliza, entrando para o seu lugar o reforço Adrian.

O vencedor do segundo escalão da época passada apresentou poucos argumentos para contrariar o poderio adversário, mas, ainda assim, conseguiu reduzir à passagem do minuto 64, pelo avançado Pukki.

No sábado, o campeão Manchester City estreia-se na prova em casa do West Ham, no mesmo dia em que o Everton, de Marco Silva, se desloca ao terreno do Crystal Palace, enquanto o Wolverhampton, sob comando de Nuno Espírito Santo, apenas joga no domingo, em Leicester.



Lusa