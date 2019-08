Neymar treinou com o PSG mas não vai jogar amanhã frente ao Nimes

O brasileiro Neymar treinou esta manhã com equipa do Paris Saint Germain. No entanto, não foi convocada para o encontro com o Nimes deste domingo.

Em declarações aos jornalistas, o diretor desportivo do bicampeão gaulês Leonardo confirmou a existência de "conversações mais avançadas do que antes", sobre a saída do avançado brasileiro, acrescentando que o Paris Saint-Germain "ainda não está pronto para dar o seu acordo".

Neymar, de 27 anos, foi contratado pelos parisienses ao FC Barcelona por 222 milhões de euros e tem sido avançado como possível reforço dos catalães e do Real Madrid.