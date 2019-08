Jogador de futsal do Corinthians morto a tiro

O jogador de futsal brasileiro Douglas Nunes, de 27 anos, morreu na última madrugada depois de ser assassinado à porta de um espaço de diversão noturna em Erechim, no município brasileiro de Rio Grande do Sul.

De acordo com a imprensa brasileira, o atleta, que jogava no Corinthians, ter-se-á envolvido numa discussão à saída do estabelecimento. Foi alvejado a tiro e transportado para o hospital. No entanto acabou por não resistir aos ferimentos.

O clube deixou uma mensagem de pesar à família e amigos do jogador na rede social Twitter.