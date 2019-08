O Sporting empatou este domingo a um golo em casa do Marítimo, em jogo da primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol, somando a quarto encontro consecutivo sem vencer no terreno dos insulares.

Marcel Keizer diz que a equipa deve lutar todas as semanas pela vitória para estar no topo da classificação. O treinador do Sporting admitiu que não foi um bom resultado.

Já Nuno Manta Santos, treinador do Marítimo, diz que foi "um bom jogo".