Ciclista italiano fratura braço e perna e falha Volta a Espanha

O ciclista italiano Domenico Pozzovivo (Bahrain Merida) fraturou hoje um braço e uma perna, ao ser atropelado por um carro durante um treino em Cosenza, Itália, e vai falhar a participação na Volta a Espanha.

A equipa do veterano ciclista, de 36 anos, confirmou no Twitter o atropelamento, assinalando que Pozzovivo será submetido a uma cirurgia no hospital de Cosenza e não disputará a Volta a Espanha, que arranca dentro de 12 dias, em 24 de agosto.

Este é o segundo acidente grave sofrido este ano pelo italiano, depois de uma queda em La Flèche Wallonne, e implica a ausência na 'Vuelta', que terminou em sexto em 2013, numa carreira muito marcada pela Volta a Itália, em que acabou no 'top 10' em seis ocasiões.



Com Lusa