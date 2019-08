Danilo em dúvida para jogo com o Krasnodar

Danilo falhou o primeiro jogo do campeonato por causa de dores no gémeo da perna direita.

De acordo com o FC Porto, o médio fez ontem tratamento e trabalho de ginásio, mas está em dúvida para o jogo de amanhã com o Krasnodar.

De resto, Sérgio Conceição ainda não pode contar com Loum, que treina de forma condicionada.

O FC Porto treina esta tarde no estádio do Dragão e às 18:30h, Sérgio Conceição e um jogador fazem a antevisão do jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões.