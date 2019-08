O jogo da 19.ª jornada do terceiro escalão do futebol chileno, entre o Fernández Vial e o Deportes Recoleta, ficou marcado por um autogolo candidato a um dos mais insólitos do ano.

Depois do guarda-redes do Fernández Vial, que jogava em casa, ter largado a bola, um dos defesas quis atirá-la para fora de qualquer maneira mas esta acabou teimosamente no fundo das redes.

O autogolo, ao minuto 25, abriu caminho para o triunfo da equipa visitante por 3-1.