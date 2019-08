Guarda-redes Andy Lonergan reforça Liverpool por "um curto prazo"

O guarda-redes inglês Andy Lonergan vai representar Liverpool, atual campeão europeu de futebol, por "um curto prazo", após a lesão sofrida pelo habitual titular, o brasileiro Alisson Becker, no arranque da Premier League, anunciaram esta segunda-feira os 'reds'.

O treinador Jurgen Klopp deu conta de que a lesão de Alisson "implica algum tempo de paragem e poderá demorar algumas semanas" até estar apto, depois de o brasileiro se ter lesionado sozinho na passada sexta-feira, no decorrer da primeira parte da partida com o Norwich, que os 'reds' venceram por 4-1, em Anfield Road.

Lonergan, de 35 anos, que terminou contrato com o Middlesbrough, da segunda liga inglesa, chega a custo zero ao Liverpool para ser suplente do reforço Adrian San Miguel, ex-West Ham, revelou o técnico alemão.

Lusa