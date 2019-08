Neymar esteve no Algarve e subiu ao palco com Paula Fernandes

O futebolista brasileiro Neymar surpreendeu ao aparecer em palco esta segunda-feira à noite, durante a atuação da compatriota Paula Fernandes no Festival do Marisco, em Olhão.

Com o futuro desportivo indefinido, depois de falhar as mais recentes convocatórias do PSG, Neymar visitou uma das regiões mais procuradas do mundo nesta altura do ano.

O jogador, que tem sido associado a Real Madrid e Barcelona, subiu ao palco e abraçou a cantora, que lhe dirigiu algumas palavras:

Mais tarde, na rede social Instagram, Paula Fernandes disse estar com o "Coração mais que feliz pela presença ilustre desse ídolo brasileiro".

Depois do concerto, a cantora e o futebolista continuaram juntos e estiveram com a mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro.

Paula Fernandes partilhou ainda um vídeo em que, ao lado de Neymar, cantou a versão brasileira do tema "Shallow", cuja versão original é interpretada por Lady Gaga e Bradley Cooper.