Eliminação europeia do FC Porto também afeta o Benfica

A derrota caseira frente ao Krasnodar afastou o FC Porto da possibilidade de chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões, o que acarreta algumas consequências diretas.

A equipa de Sérgio Conceição tem assegurada a presença na fase de grupos da Liga Europa, juntando-se ao Sporting nessa fase da segunda competição da UEFA (onde também poderão chegar Sporting de Braga e Vitória de Guimarães).

Falando apenas do impacto direto - sem contar, portanto, com aquilo que poderia arrecadar em prémios - a SAD do FC Porto perde 44 milhões de euros,o valor que receberia pela entrada na fase de grupos da liga milionária.

Esta eliminação também tem consequências para o Benfica, que passa a ser a única equipa portuguesa na Liga dos Campeões e, por isso, ascende ao pote 2 no sorteio da fase de grupos (agendado para 29 de agosto), evitando assim equipas como o Real Madrid, o Atlético de Madrid, o Borussia Dortmund, o Nápoles, o Shakhtar Donetsk de Luís Castro, o Tottenham e o Ajax, caso os holandeses ultrapassem o play-off.