Marroquino Adel Taarabt renova com Benfica até 2022

O marroquino Adel Taarabt renovou o contato com o Benfica até 2022, anunciou hoje o clube campeão nacional de futebol na sua página oficial.

Taarabt, médio de 30 anos natural de Fès, representa os 'encarnados' desde 2015/2016, mas, depois de sucessivos empréstimos, apenas integrou a equipa principal na época passada, na qual passou a jogar com regularidade.

Depois de chegar às 'águias' em 2015/16, o internacional marroquino foi emprestado nas duas épocas seguintes aos italianos do Génova. Após uma passagem ainda pela equipa B 'encarnada', em 2018/2019, o médio foi 'reabilitado' pelo treinador Bruno Lage, tendo sido integrado na equipa principal na fase final do campeonato.

"Obviamente estou muito feliz e muito ansioso por este novo capítulo da minha vida. Penso que esta renovação é um voto de confiança. Estou muito orgulhoso por o clube acreditar em mim e estou muito feliz por termos chegado a um acordo para estender o contrato", afirmou o marroquino no momento de estender contrato até 2022, citado pela assessoria de imprensa do Benfica.

O jogador falou ainda do bom arranque de temporada do cam+peão nacional: "Tivemos um bom início, mas ainda estamos no começo da temporada e estamos focados nos objetivos. É treino a treino, jogo a jogo. Por isso estamos focados. Foi o melhor início possível, mas foi apenas o primeiro jogo da temporada [Paços de Ferreira] , faltam ainda 33 jogos, por isso, é encarar jogo a jogo e no final veremos como correu."

"Confiança não, mas sinto-me mais confortável, de certeza. A confiança nunca a perdi, porque sei o que posso dar à equipa, e estou aqui para ajudar e dar o meu contributo", sublinhou Taarabt.



Lusa