Conceição não pode contar com Sérgio Oliveira e Loum para jogo com Vitória de Setúbal 

A preparação do FC Porto para o jogo com o Vitória de Setúbal, a contar para a segunda jornada da I Liga, arrancou sem Sérgio Oliveira e Loum, que estão a recuperar de lesões.

Sérgio Oliveira está a fazer um tratamento à entorse no tornozelo direito, contraída no jogo com o Krasnodar na Liga dos Campeões. Já Loum tem feito treino condicionado, depois de ter contraído uma microrrutura muscular, a 19 de julho, no estágio em Lagos.

O encontro com os sadinos está marcado para sábado, dia 17, às 21:30 horas no Estádio do Dragão