Vitória de Guimarães contrata avançado Bruno Duarte

O avançado brasileiro Bruno Duarte assinou contrato com o Vitória de Guimarães, válido até junho de 2023, com mais uma época de opção, informou esta quinta-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol.

Os vitorianos revelam, no seu sítio oficial na internet, terem desembolsado 600.000 euros para adquirirem 75% do passe do jogador de 23 anos, que, na temporada anterior, marcou nove golos em 28 jogos oficiais pelo Lviv, sexto classificado da I Liga ucraniana. Na presente época, o ponta de lança marcou um golo em três jogos pelos ucranianos.

O dianteiro realçou, em declarações reproduzidas no sítio oficial dos minhotos, que o ingresso no Vitória é um "passo muito importante" para a sua carreira, tendo-se definido como um futebolista de "grande entrega e intensidade".

Formado em clubes brasileiros como o Palmeiras e o São Paulo, Bruno Duarte iniciou a carreira de sénior noutro clube paulista, a Portuguesa, tendo marcado três golos em 31 encontros oficiais entre 2016 e 2018, ano em que rumou ao campeonato do Leste da Europa.

Bruno Duarte é o nono reforço do Vitória de Guimarães para a época 2019/20, depois do guarda-redes Jhonatan, dos defesas Lucas Soares e Bondarenko, dos médios Mikel Agu, Blati Touré e Dénis Poha, também oficializado hoje, e dos avançados André Pereira e João Pedro.



Lusa