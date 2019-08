Estrela da Nascar e família sobrevivem a acidente de avião nos EUA

O ex-piloto da Nascar, Dale Earnhardt Jr. sobreviveu esta quinta-feira a um acidente de avião no estado do Tennessee, nos EUA. No aparelho seguiam também o piloto, a mulher, a filha, o cão da família e dois membros da tripulação. Todos sobreviveram, confirmou a irmã do piloto da Nascar no Twitter.

"Confirmo que o Dale, a Amy e a Isla, bem como dois pilotos, estiveram envolvidos num acidente em Bristol, Tennesse, esta tarde. Estão todos bem e foram hospitalizados para serem avaliados. Não temos mais informação neste momento. Obrigado pela vossa compreensão", escreveu.

O avião derrapou para fora da pista num pequeno aeroporto e pegou fogo, como é possível ver nas imagens que circulam nas redes sociais.

A família foi levada para o hospital, mas nenhum sofreu ferimentos graves. Dale Earnhardt Jr. foi piloto da Nascar entre 1999 e 2018.