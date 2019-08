Úmaro Embaló renova contrato com o Benfica até 2024

O avançado internacional sub-19 português Úmaro Embaló, que alinha pela equipa B do Benfica, renovou contrato com os 'encarnados' até 2024, anunciaram hoje os campeões nacionais de futebol.

O extremo luso-guineense, de 18 anos, chegou à Luz em 2015, proveniente do AD Oeiras, tendo passado, desde então, pelas equipas de iniciados, juvenis, juniores, sub-23 e B das 'águias'.

"É um sentimento de orgulho poder renovar o meu contrato, fico muito feliz.O objetivo de cada um que está aqui é chegar à equipa principal do Benfica. No meu caso, o objetivo é esse também, mas não estou com pressa", afirmou Embaló em declarações à BTV.