Benfica defronta Belenenses SAD com liderança na mira

O Benfica, campeão em título, pode regressar este sábado ao comando da I Liga de futebol, caso vença em casa do Belenenses SAD, em jogo da segunda jornada da prova.

No estádio Nacional, as 'águias' vão defrontar uma equipa que na temporada passada se impôs no Jamor por 2-0 e que, já na segunda volta, foi ao estádio da Luz empatar 2-2, numa partida em que esteve a perder por 2-0 e que foi a única em que o técnico Bruno Lage, que tinha rendido Rui Vitória, cedeu pontos para o campeonato.

Em outro encontro desta segunda jornada, o FC Porto recebe no estádio do Dragão o Vitória de Setúbal já pressionado pela entrada em 'falso' no campeonato, depois da derrota na jornada inaugural em casa do regressado Gil Vicente (2-1) e da recente eliminação na fase preliminar para a Liga dos Campeões frente aos russos do Krasnodar.

Além destes dois encontros, a segunda jornada tem hoje ainda outro jogo, com o Moreirense, que perdeu (3-1) em casa do Sporting de Braga, a receber o Gil Vicente, moralizado com o triunfo sobre os 'dragões'.

A jornada, que se estende até segunda-feira, arrancou na sexta-feira, com o Famalicão a vencer na receção ao Rio Ave por 1-0, resultado que permite ao conjunto recém-promovido isolar-se provisoriamente no comando da prova com seis pontos.

Benfica "está a pensar muito no Belenenses"

"O Benfica é uma equipa muito forte, mas não é imbatível"

Programa e resultados da segunda jornada:

- Sexta-feira, 16 ago:

Famalicão - Rio Ave, 1-0

- Sábado, 17 ago:

Moreirense - Gil Vicente, 16:30

Belenenses SAD -- Benfica, 19:00

FC Porto -- Vitória de Setúbal, 21:30

- Domingo, 18 ago:

Paços de Ferreira - Santa Clara, 16:00

Desportivo das Aves - Marítimo, 16:00

Vitória de Guimarães - Boavista, 18:30

Sporting - Sporting de Braga, 21:00

- Segunda-feira, 19 ago:

Tondela - Portimonense, 20:15

Lusa