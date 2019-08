Marselha de Villas-Boas empata em Nantes e continua sem vencer

O Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, continua sem vencer na Liga francesa de futebol, depois deste sábado ter empatado 0-0 na visita ao Nantes, em jogo da segunda jornada.

Os marselheses, que arrancaram o campeonato com uma derrota caseira frente ao Reims, por 2-0, voltaram a ceder pontos, desta vez no Estádio de la Beaujoire, casa do Nantes, que também tinha perdido na primeira ronda.

Contudo, o desfecho da partida poderia ter sido diferente para a equipa comandada por Villas-Boas, caso o avançado argentino Dario Benedetto, reforço mais sonante para esta temporada, proveniente do Boca Juniors, tivesse concretizado a grande penalidade de que dispôs, aos 31 minutos.

O Mónaco, de Leonardo Jardim, e o Bordéus, de Paulo Sousa, que também foram derrotados na primeira jornada, jogam este sábado diante de Metz e Montpellier, respetivamente, enquanto o bicampeão Paris Saint-Germain encerra a ronda, no domingo, em Rennes.



Lusa