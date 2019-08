Sporting com Rafael Camacho e já sem Bas Dost nos convocados

O futebolista Rafael Camacho foi este sábado convocado pelo treinador do Sporting para o jogo com o Sporting de Braga, na segunda jornada da I Liga, numa lista já sem o holandês Bas Dost, que está de saída para o Eintracht Frankfurt.

Bas Dost, melhor marcador da Liga em 2016/17, sai da convocatória, depois de ter estado na Supertaça e no primeiro jogo da I Liga, jogos em que o Sporting perdeu 5-0 com o rival Benfica e empatou a 1-1 com o Marítimo, respetivamente.

Nos 18 jogadores escolhidos pelo treinador Marcel Keizer reentra Idrissa Doumbia, médio que foi expulso na Supertaça e falhou a viagem à Madeira, e sai Miguel Luís.

O Sporting recebe no domingo o Sporting de Braga, em jogo com início marcado para as 21:00.

Lista de 18 convocados:

- Guarda-redes: Renan e Luís Maximiano.

- Defesas: Tiago Ilori, Coates, Luís Neto, Mathieu, Borja e Thierry Correia.

- Médios: Eduardo Henrique, Bruno Fernandes, Acuña, Doumbia e Wendel.

- Avançados: Vietto, Raphinha, Diaby, Rafael Camacho e Luiz Phellype.



