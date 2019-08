Coutinho emprestado ao Bayern Munique

O futebolista brasileiro Philipe Coutinho foi emprestado pelo FC Barcelona ao Bayern Munique, por um ano, por 8,5 milhões de euros (M€), e com opção de compra fixada em 120 M€, informaram os hoje os clubes.

"Sempre que vestir esta camisola, vou dar tudo de mim. É naturalmente uma honra que o Bayern esteja interessado em mim. É um grande clube, com uma grande tradição e estou impaciente por começar", disse o médio Philipe Coutinho à televisão do clube alemão, em que alinha o português Renato Sanches.



Coutinho, de 27 anos, representa o campeão espanhol desde 2017/18, ao qual chegou a meio daquela temporada, proveniente do Liverpool, de Inglaterra. Formado no Vasco da Gama, do Brasil, o jogador passou pelo Inter Milão e pelo Espanyol, por empréstimo dos italianos.



O diretor desportivo do Bayern Munique, Hasan Salihamidzic, afirmou que a chegada do internacional brasileiro Philipe Coutinho, de 27 anos, enriquece não só o clube como toda a Bundesliga.

"A Bundesliga só tem a ganhar com um jogador sensacional que levará a nossa equipa a outro nível. É isso que todos nós queremos ver e o que os adeptos querem", afirmou Hasan Salihamidzic.



Coutinho jogará no Bayern Munique com o número 10, herdando a camisola que o holandês Arjen Robben carregou por nove temporadas até ter colocado esta época um ponto final na sua carreira.

