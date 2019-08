Dembélé desfalca FC Barcelona durante cinco semanas devido a lesão

O futebolista internacional francês Ousmane Dembélé, que atua no FC Barcelona, sofreu uma lesão na coxa esquerda e vai ficar fora dos relvados durante cinco semanas, anunciou esta segunda-feira o campeão espanhol através do seu 'site' oficial.

O extremo de 22 anos, que já tinha sofrido uma lesão semelhante em maio, vai também falhar os próximos jogos de qualificação de França para o Europeu de 2020, contra a Albânia (07 de setembro) e Andorra (10 de setembro).

A lesão de Dembélé surge num momento em que o FC Barcelona se debate com várias ausências por motivos clínicos, como é o caso do avançado uruguaio Luis Suárez, que se lesionou na primeira jornada do campeonato espanhol e só deve regressar dentro de um mês, bem como do astro argentino Lionel Messi, que se lesionou logo na primeira semana de treinos da equipa catalã e falhou o arranque da 'La Liga' no último fim de semana, no qual o FC Barcelona foi derrotado por 1-0 na deslocação ao terreno do Athletic Bilbau.

Lusa