Bruno Lage prepara a recepção ao FC Porto com cinco baixas.

A recuperar de lesões estão Conti, Gabriel, Gedson, David Tavares e Ebuhei.

André Almeida ainda está a adquirir ritmo competitivo e deve estar fora do jogo do Benfica da terceira jornada do campeonato nacional.

O jogo Benfica - FC Porto joga-se no próximo sábado às 19h00, no estádio da Luz.