Benfica renova com defesa da equipa de sub-23

O defesa central Pedro Ganchas, que atua habitualmente na equipa sub-23 de futebol do Benfica, renovou contrato com o clube lisboeta, revelou hoje o emblema da Luz, sem divulgar a duração do novo vínculo.



Ganchas, de 19 anos, chegou ao Benfica em 2011 e passou pelos vários escalões de formação dos 'encarnados', embora tenha representado o Sacavenense e o Carregado, entre 2015 e 2017.



Na última temporada, o central esquerdino fez um total de 29 jogos, divido entre os sub-23 e os juniores.



A nível de seleções jovens, Ganchas representou os sub-17, os sub-18 e os sub-19.

Lusa