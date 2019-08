Guarda-redes Ricardo deixa mensagem no Facebook sobre a doença oncológica

O guarda-redes do Desportivo de Chaves, Ricardo Nunes, manifestou-se hoje "muito otimista" pela recuperação total do problema oncológico descoberto recentemente e que obrigou a uma pausa na carreira no emblema da II Liga portuguesa de futebol.



"Para o meu problema oncológico a taxa de sucesso é muito elevada e estou muito otimista em relação à minha recuperação total", destacou o futebolista de 37 anos na sua página pessoal na rede social Facebook.



O capitão de equipa do conjunto transmontano agradeceu ainda "todas as manifestações de apoio e solidariedade", dirigidas a si e à sua família.



O conjunto de Trás-os-Montes divulgou hoje, em comunicado, a 'pausa' na carreira de Ricardo Nunes motivada por "um grave problema de saúde devido à descoberta recente de um problema oncológico".



Manifestando "total solidariedade" com o atleta, de 37 anos, o Desportivo de Chaves realçou ainda que "toda a estrutura da instituição está associada a este momento delicado".



"Não temos dúvidas de que irá fazer a defesa mais notável da sua vida. Estamos perante um jogador que é uma referência dentro e fora de campo. Um profissional abnegado e um exemplo para todos. Um líder de balneário. Uma referência ao longo da carreira. Estamos certos de que estamos perante uma pausa", refere ainda o comunicado.



O experiente guarda-redes representa pela quarta temporada consecutiva o conjunto de Chaves, agora na II Liga, após três épocas no escalão máximo, tendo realizado um total de 59 partidas.



Diversos clubes portugueses já manifestaram o apoio a Ricardo Nunes com mensagens divulgadas através das suas redes sociais, como o FC Porto, Académica ou Varzim, emblemas que o guarda-redes representou ao longo da sua carreira.



Também o Sporting, Rio Ave e Feirense, entre outros, e ainda a Liga Portuguesa de Futebol Profissional deixaram através dos seus canais oficiais mensagens de apoio e desejo de rápida recuperação ao futebolista natural da Póvoa de Varzim.

Lusa