Pimenta abdica do resultado em K1 500 nos Mundiais de canoagem para se focar nos 1.000

O português Fernando Pimenta abdicou hoje de um bom resultado na prova de K1 500 dos Mundiais de canoagem, na Hungria, concluindo a sua eliminatória no último lugar para se concentrar nos 1.000 metros.

Quando foi inscrito na competição dos 500 metros em Szeged, havia a esperança de que os horários competitivos não colidissem com os interesses do K1 1000 - distância na qual é campeão do Mundo e que faz parte do programa dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 -, o que não se veio a verificar.

Fernando Pimenta treinou o arranque, mas três segundos depois baixou claramente o ritmo e concluiu a regata no sexto lugar, com 2.05,53 minutos, a 24,82 segundos do russo Maxim Spesivtsev, que venceu a regata, falhando assim o apuramento para as meias-finais.

A estreia do canoísta do Benfica no K1 1.000 vai decorrer quinta-feira de manhã. Hoje à tarde, Teresa Portela compete em K1 200 e Hélder Silva em C1 200.

