Portugal entra hoje em competição nos mundiais de canoagem da Hungria

A seleção de canoagem de Portugal inicia hoje a participação nos mundiais da Hungria, que apuram para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, com três atletas a estrear-se em Szeged.

Teresa Portela vai competir em K1 200 e Hélder Silva em C1 200 -- neste caso, distância não olímpica -, enquanto Fernando Pimenta apenas vai marcar presença na prova de K1 500.

Quando Pimenta foi inscrito havia a possibilidade de os horários não colidirem com a prova dos 1.000 metros, mas como isso não se verificou, o atleta vai abdicar do resultado, sendo, no entanto, obrigado a participar.

Nestes mundiais, Portugal procura ainda o apuramento nos K4 500 de Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela, bem como o feminino de Teresa Portela, Joana Vasconcelos, Francisca Laia e Francisca Carvalho.

Hélder Silva em C1 e Marco Apura e Bruno Afonso em C2 também perseguem o objetivo nos 1.000 metros.

Se a seleção de 12 principia os mundiais a meio-gás, na paracanoagem é um dia decisivo para o trio composto por Floriano Jesus (KL1), Hugo Costa (KL2) e Norberto Fernandes (VL2), em busca de uma das seis vagas em cada categoria para o evento no Japão.

Lusa