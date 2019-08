O treinador do Sporting de Braga, Ricardo Sá Pinto, disse esta quarta-feira que os jogos do 'play-off' de acesso à Liga Europa de futebol com o Spartak de Moscovo serão tão difíceis como os embates com os 'grandes' portugueses.

Sporting de Braga e Spartak de Moscovo defrontam-se a partir das 19:45 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem do espanhol Xavier Estrada Fernández.