Sara Carbonero surpreende seguidores com fotografia rara dos filhos

Os últimos meses têm sido difíceis para Sara Carbonero e Iker Casillas. Em maio último, menos de um mês depois do guarda-redes do Futebol Clube do Porto ter sofrido um enfarte do miocárdio, a jornalista espanhola tornou pública a sua luta contra um cancro nos ovários.

"Quando ainda não recuperamos de um susto, a vida voltou a surpreender de novo. Desta vez tocou-me a mim essa pesada palavra de seis letras que ainda me custa escrever. Há uns dias, durante um check-up, os médicos detetaram-me um tumor maligno nos ovários e tive de ser operada. Correu tudo bem, felizmente foi retirado a tempo. Contudo, ainda me esperam alguns meses de luta e de tratamento. Estou tranquila e confiante de que tudo correrá bem. Sei que o caminho é duro, mas também sei que terá um final feliz. Conto com o apoio da minha família e amigos e com uma grande equipa médica. Aproveito para pedir aos meus colegas jornalistas o respeito e a compreensão com que sempre me trataram, especialmente nestes momentos tão difíceis e delicados para mim e para a minha família”, escreveu na altura nas redes sociais.

