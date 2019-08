Ex-jogador de futebol Junior Agogo morre aos 40 anos

O ex-jogador de futebol ganês Junior Agogo morreu esta quinta-feira de manhã, aos 40 anos, de acordo com os media britânicos.

O avançado jogou 27 vezes pela seleção do Gana e marcou 12 golos. Segundo a agência Associated Press, o jogador passou pelos britânicos Nottingham Forest e Sheffield Wednesday, pelo Zamalek no Egito, pelo Hibernian na Escócia e jogou ainda na principal liga de futebol norte-americana, a MLS, em Chicago, Colorado e San José.

Agogo sofreu um ataque cardíaco em 2015 e, desde então, sofreu com problemas na fala.

A Federação de Futebol do Gana e os clubes pelos quais passou recorreram às redes sociais para prestar um último tributo ao jogador.