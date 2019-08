Maurizio Sarri falha primeiros jogos da Juventus devido a pneumonia

O treinador da Juventus, Maurizio Sarri, vai estar ausente do banco dos 'bianconeri' nas duas primeiras jornadas da Liga italiana de futebol, com Parma e Nápoles, por estar a recuperar de uma pneumonia, informou esta quinta-feira o octocampeão transalpino.

"Maurizio Sarri submeteu-se a mais testes médicos hoje, os quais revelaram uma melhoria clínica considerável. De forma a recuperar totalmente da pneumonia que o tem afetado nos últimos dias, o treinador não se sentará no banco nos dois primeiros jogos da Serie A, contra Parma e Nápoles", pode ler-se na nota divulgada no site oficial da Juventus.

Na segunda-feira, o clube de Turim revelou que o técnico italiano, de 60 anos, estava a contas com uma pneumonia, depois de na semana passada ter sido afetado por uma gripe.

Maurizio Sarri, que orientou o Chelsea na última época, assumiu o comando da Juventus em junho, tendo assinado contrato por três anos com o clube em que alinha o internacional português Cristiano Ronaldo.

O conjunto de Turim estreia-se na 'Serie A' no sábado, na visita ao Parma, do central luso Bruno Alves, e na segunda jornada recebe o vice-campeão Nápoles, que conta com o lateral-esquerdo português Mário Rui.

Lusa