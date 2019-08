As críticas de Pinto da Costa à Liga Portuguesa de Futebol

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, criticou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, considerando e que o organismo não teve respeito na marcação do calendário do campeonato.

O dirigente, que falava à margem da inauguração da exposição A Casa de Luanda no Porto, na Sala Multiusos do Museu FC Porto, defende que esta não era a melhor altura para defrontar o Benfica, porque, se o FC Porto tivesse seguido para os play-offs da Liga dos Campeões, o 'classico' encaixa-se entre a primeira e a segunda mão.