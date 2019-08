Borussia Dortmund, sem Rapahel Guerreiro, vence em casa do Colónia

O Borussia Dortmund, sem o defesa internacional português Raphael Guerreiro nos convocados, venceu esta sexta-feira em casa do Colónia, por 3-1, após reviravolta.

No RheinEnergieStadiun, a equipa da casa colocou-se em vantagem, aos 29 minutos, por intermédio do avançado alemão Dominick Drexler, que apareceu livre de marcação ao segundo poste a cabecear, na sequência de um canto cobrado por Skhiri.

Contudo, no segundo tempo, a equipa que iniciou a época com a conquista da Supertaça, iniciou a reviravolta através do inglês Jadon Sancho (70), que ainda assistiu o espanhol Paco Alcácer (90+4), já depois do marroquino Hakimi (86) ter colocado o Dortmund na frente e na liderança provisória, com seis pontos.

No sábado, o campeão em título Bayern Munique, que empatou (2-2) com o Hertha de Berlim na primeira ronda, desloca-se ao terreno do Schalke.

Lusa