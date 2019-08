Franck Ribéry quer competir com Cristiano Ronaldo?

Milhares de adeptos estiveram no Estádio Artemio Franchi para ver o novo reforço da Fiorentina, Franck Ribéry, que passou 12 temporadas no Bayern Munique.

Aos 36 anos, o jogador diz que apenas quer ter sucesso em Itália com a camisola da Fiorentina e não está preocupado com as restantes estrelas da Liga italiana.

Além disso, garante que está focado em ajudar a equipa e não para competir com Cristiano Ronaldo.