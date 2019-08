Benfica e FC Porto protagonizam o primeiro clássico da Liga 2019/20

Benfica e FC Porto disputam hoje o primeiro 'clássico' do campeonato, encontro em que os 'dragões' correm o risco de deixarem fugir ainda mais os 'encarnados', que lideram a I Liga de futebol à entrada da terceira jornada.

No Estádio da Luz, em Lisboa, o Benfica, que partilha o comando com o Famalicão, apresenta-se com um registo totalmente vitorioso neste início de época, com 12 golos marcados e nenhum sofrido, contando com a goleada ao Sporting na Supertaça (5-0).

Já o FC Porto está proibido de perder na Luz para não ficar tão cedo a seis pontos da liderança, depois de ter arrancado a Liga com uma derrota perante o Gil Vicente (2-1), antes de ficar fora da Liga dos Campeões, ao perder em casa com o Krasnodar (3-2), Sérgio Oliveira, que tem sido aposta do técnico Sérgio Conceição, é baixa certa, por lesão, enquanto o extremo Nakajima, que esteve toda a semana ausente no Japão, também não deverá estar em condições de atuar na Luz, a partir das 19:00.

Primeiro clássico do campeonato joga-se este sábado a partir das 19h00.

O treinador do Benfica pede máxima exigência e a mesma obrigação em ganhar, mas lembra que, por estarmos na terceira jornada do campeonato, o jogo não é decisivo para nenhuma das equipas.

Já Sérgio Conceição garante preparação para vencer Benfica “talvez com um dos melhores plantéis dos últimos anos”. O treinador relativiza o peso do clássico nesta altura e desvaloriza a possibilidade de “ter a cabeça a prémio”.

Programa e resultados da terceira jornada da I Liga de futebol:-

Sexta-feira, 23 ago:

Vitória de Setúbal -- Moreirense, 0-0Rio Ave - Desportivo das Aves, 5-1 (2-0 ao intervalo)

- Sábado, 24 ago:

Benfica - FC Porto, 19:00

Boavista - Paços de Ferreira, 21:30

- Domingo, 25 ago:

Santa Clara -- Belenenses SAD, 15:00 locais (16:00, horas de Lisboa)

Marítimo -- Tondela, 16:00

Portimonense -- Sporting, 18:30

Gil Vicente - Sporting de Braga, 20:30

Vitória de Guimarães -- Famalicão, 21:00