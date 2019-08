Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, vence e mantém-se destacado na liderança

O Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, continua destacado na liderança da Liga ucraniana de futebol, depois deste domingo ter recebido e goleado por 5-1 o Mariupol, em jogo da quinta jornada.

Os tricampeões da Ucrânia tiveram uma entrada de 'rompante' e praticamente resolveram o encontro antes do primeiro quarto de hora, com dois golos do brasileiro Tetê, aos oito e 11 minutos, e um de Júnior Moraes, aos 12.

No segundo tempo, Taison, aos 62 minutos, de grande penalidade, e o ex-jogador do Estoril-Praia Marcos Bahia, aos 83, ampliaram a vantagem do Shakhtar, sendo que Vladislav Vakula anotou o tento solitário do Mariupol, aos 78.

A formação de Luís Castro, que leva cinco vitórias no mesmo número de jornadas, soma 15 pontos e manteve os cinco de vantagem sobre Desna e Zorya, que venceram Oleksandriya e Karpaty, respetivamente.

O Dinamo de Kiev é quarto colocado, com sete pontos e menos um jogo.

Lusa